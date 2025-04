Scafati, bandiera italiana a brandelli durante il 25 Aprile: indignazione e richieste di rispetto per i simboli nazionali

Durante le celebrazioni per la Festa della Liberazione, che dovrebbe essere uno dei momenti più alti di memoria e unità nazionale, a Scafati l’attenzione dei cittadini è stata catturata da un’immagine dolorosa: in piazza Garibaldi, un Tricolore lacerato, sporco e ridotto a brandelli campeggiava in pubblico. Un colpo al sentimento patriottico di molti, per i quali la bandiera rappresenta una parte viva della storia, della dignità e dell’identità italiana.

Il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, Mario Santocchio, ha espresso profonda amarezza per l’accaduto:

“È nei piccoli particolari che si misura il rispetto verso il nostro patrimonio storico e culturale. Vedere la nostra bandiera in condizioni indecorose proprio il 25 aprile, giorno sacro alla memoria dei nostri patrioti caduti per la libertà, è stato doloroso e offensivo.”

Santocchio ha sottolineato l’importanza che le istituzioni diano sempre esempio di decoro e rispetto, soprattutto attraverso i simboli che le rappresentano:

“Non è ammissibile che, in una giornata così significativa, si presenti al pubblico un Tricolore in condizioni pietose. È una grave caduta istituzionale di cui chiediamo conto.”

Pur riconoscendo l’intervento dell’amministrazione comunale per la pulizia della lapide commemorativa, Santocchio ha sollecitato ulteriori azioni concrete:

“Apprezziamo che il sindaco abbia provveduto a far pulire la lapide. Ora auspichiamo che adotti con uguale solerzia provvedimenti per garantire il rispetto e la cura dei nostri simboli nazionali, affinché episodi simili non si ripetano mai più.”

Fratelli d’Italia ribadisce così il proprio impegno a vigilare sul decoro della città e sulla tutela dei valori fondanti della comunità nazionale.