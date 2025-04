Scafati, il sindaco Aliberti inaugura il parco giochi “Bianca Elettra e Fabiana”

Il sindaco ha ringraziato i cittadini per la loro partecipazione e ha ribadito il suo impegno per continuare a lavorare per il bene della città

Il sindaco di Scafati, Pasquale Aliberti, ha inaugurato il nuovo parco giochi “Bianca Elettra e Fabiana” nel quartiere di via Della Resistenza. Il parco era chiuso da oltre un decennio e è stato realizzato ex novo per offrire ai bambini e alle famiglie un luogo di svago e divertimento.

Il sindaco Aliberti ha espresso la sua gioia nel vedere i bambini sorridere e giocare nel nuovo parco, sottolineando l’importanza di restituire vivibilità alle zone più trascurate della città. La realizzazione del parco giochi è un passo importante verso il miglioramento della qualità della vita dei cittadini di Scafati.

Il sindaco ha ringraziato i cittadini per la loro partecipazione e ha ribadito il suo impegno per continuare a lavorare per il bene della città. La nuova struttura sarà un luogo di aggregazione e svago per le famiglie e i bambini del quartiere.