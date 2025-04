Angri, un mese di eventi con il Maggio dei Monumenti 2025

Un viaggio tra storia, arte e spiritualità

Il Comune di Angri presenta il Maggio dei Monumenti 2025, un mese ricco di appuntamenti che animeranno il cuore cittadino con iniziative dedicate alla cultura, all’arte e alla tradizione. Realizzata con il supporto di CM Advisor e il patrocinio del Ministero del Turismo e di ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo, la manifestazione si inserisce in un progetto più ampio di valorizzazione culturale che collega Angri alle mete iconiche di Pompei e della Costiera Amalfitana. Sono previsti oltre trenta eventi tra concerti, spettacoli teatrali, presentazioni di libri, incontri per le scuole ed iniziative per famiglie. Un ruolo centrale avranno le visite guidate nei luoghi simbolo della città: il Castello Doria, la Villa Comunale, la Collegiata di San Giovanni Battista, la Chiesa di Santa Maria di Costantinopoli, la Chiesa di San Benedetto, la Cappella di San Cosma e Damiano con i Sette Dormienti e i Murales di Via di Mezzo.

Cultura e comunità: un evento aperto a tutti

Ad arricchire il programma del Maggio dei Monumenti saranno numerose iniziative pensate per coinvolgere scuole, cittadini e visitatori, favorendo un’autentica immersione nella storia e nelle tradizioni locali. L’Assessore alla Cultura Mariagiovanna Falcone esprime grande soddisfazione: «Anche quest’anno abbiamo costruito un calendario capace di esaltare il nostro patrimonio e di promuovere la cultura come strumento di crescita e bellezza». Grazie alla collaborazione di volontari, guide turistiche e personale dedicato, sarà garantita un’accoglienza di qualità a tutti i partecipanti. L’invito a partecipare è rivolto a tutta la comunità, ai turisti e agli appassionati d’arte. Inoltre, i giornalisti interessati potranno richiedere l’accredito stampa per accedere più facilmente agli eventi in programma, contribuendo a raccontare e diffondere la rinascita culturale della città.