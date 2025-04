Guasto tecnico durante il concorso per dirigenti scolastici: il TAR ordina la ripetizione della prova

I tecnici sono intervenuti prontamente, risolvendo il guasto in otto minuti, ma questo tempo non è stato recuperato al termine della prova.

Un guasto tecnico di otto minuti alla postazione di uno dei candidati alla prova scritta del concorso per dirigenti scolastici è stato sufficiente, secondo i giudici del TAR Campania, per annullare la prova e ordinare la sua ripetizione.

L’ordinanza cautelare, pubblicata il 14 aprile, si riferisce alla prova scritta del candidato svolta il 30 ottobre 2024. Il candidato, invalido civile al 100%, aveva ricevuto un tempo aggiuntivo di 90 minuti, come previsto dalle normative per persone con disabilità, ma la sua postazione aveva smesso di funzionare all’inizio della prova. I tecnici sono intervenuti prontamente, risolvendo il guasto in otto minuti, ma questo tempo non è stato recuperato al termine della prova. Questo, secondo il ricorso presentato, ha determinato un esito negativo della prova (57/70), sebbene il candidato non abbia contestato il punteggio ottenuto.

Otto minuti, un’alterazione della regolarità della prova

I giudici hanno ritenuto che il mancato recupero degli otto minuti rappresentasse una “alterazione delle condizioni generali di regolarità” della prova, giustificando così la ripetizione della prova scritta solo per il candidato che ha presentato ricorso. La nuova prova dovrà essere svolta entro 60 giorni dalla decisione.

Massimo Vernola, l’avvocato difensore del candidato, ha commentato che la decisione del TAR ripristina il principio di par condicio, che deve essere alla base di tutte le procedure selettive, garantendo così che tutti i candidati abbiano la possibilità di esprimere al meglio le proprie capacità.

Come si svolgerà la nuova prova

Il TAR Campania ha inoltre specificato che, in caso di ripetizione della prova, il Ministero e l’USR di riferimento dovranno fornire al candidato una nuova traccia. Non sarebbe infatti giusto che l’aspirante dirigente scolastico ripeta la stessa prova, conoscendo già i contenuti.

Questa decisione segna un’importante battaglia per l’equità nelle procedure concorsuali, ribadendo che ogni candidato deve essere messo nelle stesse condizioni di regolarità per poter competere in modo leale.