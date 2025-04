Ischia, evade dai domiciliari e tenta la fuga col passamontagna: arrestato al porto un 21enne

Una scena quasi surreale quella andata in scena ieri sera al porto di Ischia: un giovane di 21 anni, agli arresti domiciliari per un furto commesso poche ore prima, è stato fermato dai Carabinieri mentre cercava di imbarcarsi su un traghetto per Napoli con un passamontagna in testa.

La presenza insolita ha attirato subito l’attenzione dei militari del nucleo radiomobile dell’isola, impegnati nei consueti controlli serali in zona porto.

Dopo avergli chiesto di mostrare il volto, il ragazzo ha tolto il passamontagna e si è dato alla fuga, tentando di far perdere le proprie tracce in una vicina pineta.

La corsa, però, è durata poco. I carabinieri lo hanno raggiunto, bloccato e riconosciuto: si trattava dello stesso giovane che, quella mattina, aveva rubato uno scooter e aveva già tentato una fuga tra le strade dell’isola, venendo infine arrestato e posto ai domiciliari.

Per lui è scattato un nuovo arresto, stavolta con le accuse di evasione e resistenza a pubblico ufficiale. In attesa dell’udienza davanti al giudice, è stato trasferito in camera di sicurezza.