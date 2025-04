Maxi furti nelle tabaccherie del Casertano: sei arresti per colpi da oltre 38mila euro

I ladri non si sono limitati a rubare denaro contante, ma hanno trafugato anche sigarette e numerosi biglietti "Gratta e vinci", per un valore complessivo di oltre 33mila euro, a cui si aggiungono circa 5.500 euro in contanti.

Tre furti, avvenuti nei primi mesi del 2024, hanno colpito altrettante tabaccherie della provincia di Caserta durante l’orario di pausa pranzo. I ladri non si sono limitati a rubare denaro contante, ma hanno trafugato anche sigarette e numerosi biglietti “Gratta e vinci”, per un valore complessivo di oltre 33mila euro, a cui si aggiungono circa 5.500 euro in contanti.

Questa mattina i carabinieri hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di sei persone, emessa dal Gip del tribunale di Santa Maria Capua Vetere su richiesta della Procura. Gli indagati devono rispondere, a vario titolo, dei reati di associazione finalizzata alla commissione di delitti contro il patrimonio e furto aggravato.

Le indagini, condotte dai militari della Sezione Operativa della Compagnia di Caserta e coordinate dalla Procura, hanno ricostruito il modus operandi della banda: i malviventi raggiungevano le tabaccherie a bordo di un furgone a noleggio con targhe false. Due complici, con il volto parzialmente coperto, forzavano l’ingresso utilizzando chiavi contraffatte e sottraevano sigarette, gratta e vinci e contanti. Nel frattempo, il furgone si allontanava per non destare sospetti, tornando poco dopo per caricare il bottino e fuggire.

L’attività investigativa ha anche documentato almeno altri cinque tentativi di furto non riusciti in tabaccherie situate a Casapulla (Caserta), Montecorvino Rovella (Salerno), Bacoli (Napoli), e nei quartieri Vomero e via Toledo a Napoli.