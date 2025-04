McTominay trascina il Napoli: sogno scudetto sempre più vivo

Ora il Napoli può davvero crederci: a quattro giornate dalla fine, il 2-0 sul Torino regala il +3 sull’Inter e il primo posto in classifica.

Protagonista assoluto Scott McTominay: il centrocampista scozzese, arrivato dal Manchester United, ha messo a segno una doppietta salendo a quota 11 gol in campionato, come Lukaku, autentico bomber di ruolo. Nessun altro centrocampista aveva mai raggiunto questo traguardo in Serie A.

Due reti fotocopia: inserimenti perfetti tra le maglie avversarie e conclusioni precise che hanno battuto Milinkovic-Savic, al 7′ e allo scadere del primo tempo. Tra i due gol, poche emozioni ma gestione sicura del match. In una settimana, il Napoli è passato da -3 a +3 sull’Inter: un sorpasso da batticuore.

Ora gli azzurri devono superare gli ultimi quattro ostacoli: Lecce e Parma in trasferta, Genoa e Cagliari al Maradona. L’Inter, invece, dovrà affrontare Verona e Lazio in casa, Torino e Como fuori, senza dimenticare il doppio impegno in Champions League contro il Barcellona.

Intanto, un sorriso in più: se domani Bologna o Lazio non vinceranno, il Napoli sarà matematicamente qualificato per la prossima Champions League. Ma adesso, nel mirino c’è molto di più: il bis dello storico 4 maggio 2023.