Nocera Inferiore. Il programma completo del 1 Maggio

L’Amministrazione Comunale di Nocera Inferiore presenta il programma per le celebrazioni del 1° maggio, Festa dei Lavoratori.

La giornata si aprirà con la partecipazione al corteo organizzato da CGIL, CISL e UIL, con partenza alle ore 9.30 da piazza Diaz. Il percorso attraverserà via Dodecapoli Etrusca, via Pucci, piazza De’ Santi, via Solimena, via Astuti, piazza Trieste e Trento, via Nicotera e corso Vittorio Emanuele II, per concludersi in piazza Diaz entro le 11.30, dove si terrà un comizio pubblico.

Il Comune annuncia inoltre il tradizionale concerto serale in piazza Diaz, che quest’anno vedrà protagonista Giusy Ferreri.

«La Festa dei Lavoratori è un momento importante per riflettere e celebrare il lavoro – commenta il sindaco Paolo De Maio –. Siamo felici di offrire un’occasione di svago con un’artista di grande successo come Giusy Ferreri».