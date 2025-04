Sant’Antonio Abate. Lavori in corso per il decoro urbano

Il sindaco di Sant’Antonio Abate, Ilaria Abagnale, ha fornito un importante aggiornamento sui lavori di pulizia delle strade e di taglio dell’erba che stanno interessando diverse zone del comune. Questi interventi sono parte di un programma mirato per migliorare il decoro urbano e la sicurezza delle strade, per una città più ordinata e vivibile.

I lavori, che hanno visto gli operatori al lavoro già da alcuni giorni, si sono concentrati principalmente su via Buonconsiglio, via Casa Varone, via Giulio Cesare, via Casarielli e via Casa Russo, dove è stato effettuato il taglio dell’erba e la pulizia delle aiuole e dei margini delle carreggiate. Gli interventi sono proseguiti su altre arterie della città, tra cui via Casoni Marna, via Scafati, nonché nelle aree esterne delle scuole Cesano e De Curtis, con particolare attenzione alla pulizia delle strade adiacenti.

L’amministrazione ha dato priorità anche a via Nocera, via Paludicella e una parte della via Circumvallazione, inclusi il primo tratto di via Buonconsiglio (da via Lettere a via Casa D’Antuono), via Casa Rustillo, via Casa Salese, via Carrafiello e via Ugo Foscolo. Questi lavori sono fondamentali per garantire la sicurezza e il decoro delle strade, soprattutto in zone particolarmente trafficate e nelle vicinanze delle scuole.

Gli operatori non si fermano: sono già al lavoro sui successivi tratti di strada, seguendo il programma prestabilito. L’amministrazione comunale ha assicurato che i lavori proseguiranno nei prossimi giorni, con un continuo aggiornamento alla cittadinanza sulle prossime zone interessate.

Un’iniziativa che dimostra l’impegno del Comune per migliorare la qualità della vita a Sant’Antonio Abate e rispondere alle necessità dei cittadini, rendendo la città più accogliente e sicura. La sindaca Abagnale ha sottolineato l’importanza di mantenere il territorio pulito e curato, invitando tutti i residenti a collaborare, rispettando gli spazi pubblici e a segnalare eventuali criticità.