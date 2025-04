Studentessa minacciata dall’ex a Napoli: “Temo per la mia vita, non esco più di casa”

“Ti conviene dirmi dove sei”, “mo’ è guerra”, “vuoi che faccia il cattivo” e “vedi dopo che succede”. Sono solo alcune delle minacce ricevute da una studentessa di 25 anni, originaria del Salernitano e residente a Napoli per motivi di studio, che la scorsa settimana ha denunciato ai carabinieri il suo ex fidanzato per stalking e minacce.

La giovane, dopo una breve relazione con il ragazzo, ha iniziato a subire vessazioni continue che l’hanno costretta a chiudersi in casa, terrorizzata all’idea di essere aggredita. Ai militari dell’Arma, che hanno immediatamente attivato il protocollo “codice rosso”, la ragazza ha consegnato chat e messaggi vocali contenenti esplicite minacce di morte.

La situazione è peggiorata durante il periodo pasquale: da allora, la studentessa vive barricata nella sua abitazione, mentre il suo ex continua a perseguitarla, anche attraverso telefonate da numero privato. In un’escalation di violenza verbale, il giovane le avrebbe persino raccontato di aver scontato una pena in carcere per omicidio e di essere pronto ad accoltellare o sparare agli amici della ragazza per vendetta.

Tra gli episodi più inquietanti raccontati nella denuncia, uno in particolare: “Mi ha minacciato mostrando un coltello in videochiamata — si legge nell’esposto — dicendomi di avere anche una pistola in casa e aggiungendo: ‘devi dirmi tu che cosa devo usare’. A quelle parole sono scoppiata a piangere, preda di una crisi di panico”.

Le indagini sono in corso, mentre la giovane vive ancora in uno stato di forte paura, in attesa che venga assicurata alla giustizia una persona che per lei rappresenta un pericolo reale e imminente.