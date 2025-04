Tragedia a Caserta: disposta l’autopsia per Sabrina Nardella

Quella che doveva essere una semplice operazione si è trasformata in una tragedia.

Sabrina Nardella, 38 anni, residente a Gaeta, è morta all’interno della clinica privata Iatropolis di Caserta dopo essersi sottoposta a un intervento estetico al volto e al mento. L’intervento, previsto in modalità day hospital, avrebbe dovuto consentirle il rientro a casa già nella giornata del 24 aprile. Purtroppo, a causa di complicazioni improvvise durante la procedura, la donna non è mai uscita viva dalla struttura sanitaria.

Le prime ricostruzioni

Secondo quanto emerso, l’intervento chirurgico era considerato di media entità e non presentava particolari rischi evidenti. Tuttavia, qualcosa è andato storto durante l’operazione: sono insorte complicazioni improvvise che hanno causato il decesso di Sabrina, sconvolgendo la famiglia e la comunità di amici che la conoscevano.

Indagini in corso e autopsia disposta

A seguito della tragedia, la salma è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta.

La Procura di Santa Maria Capua Vetere ha immediatamente aperto un’inchiesta per fare piena luce sull’accaduto e ha disposto l’autopsia.

L’esame autoptico, che sarà eseguito nei prossimi giorni, sarà fondamentale per accertare le cause esatte della morte e per verificare se ci siano state responsabilità mediche o se, invece, si sia trattato di un evento imprevedibile.

L’inchiesta prosegue per dare risposte ai familiari, ancora increduli di fronte a una tragedia tanto improvvisa quanto dolorosa.