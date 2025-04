“Una mano per Martina”: l’appello disperato di una famiglia dopo il dramma del crollo alla Vela di Scampia

Dopo mesi di coma, gravi interventi neurochirurgici e un lungo ricovero al Cardarelli di Napoli, Martina è in condizioni critiche

Una tragedia che continua a pesare come un macigno sulla vita di una giovane famiglia. Martina Russo, 25 anni, vittima del crollo del ballatoio nella Vela di Scampia il 22 luglio 2024 – un evento che causò la morte del marito, eroicamente sacrificatosi per salvare la loro bambina – oggi lotta ancora per tornare a vivere.

Dopo mesi di coma, gravi interventi neurochirurgici e un lungo ricovero al Cardarelli di Napoli, Martina è in condizioni critiche: ha gli occhi aperti, ma è affetta da emiplegia sinistra e afasia motoria, ed è completamente immobilizzata a letto. Nonostante l’impegno encomiabile del personale sanitario dell’ospedale partenopeo, la giovane madre avrebbe urgente bisogno di essere trasferita in un centro specializzato di riabilitazione neuromotoria per tentare un recupero.

La sorella di Martina, Maria Russo, ha lanciato un accorato appello attraverso l’associazione “Nessuno Tocchi Ippocrate”, denunciando la grave difficoltà di ottenere un posto nei centri d’eccellenza come l’IRCCS Maugeri di Telese Terme o il Neuromed di Isernia, a causa della mancanza di disponibilità. “Non riconosciamo questa come la nostra Italia – scrive Maria – un Paese che dovrebbe essere vicino a chi ha più bisogno. Non possiamo permettere economicamente un ricovero privato, ma Martina ha diritto ad avere una possibilità”.

Maria chiede aiuto a chiunque possa offrire sostegno o indicazioni per trasferire Martina in un centro pubblico all’avanguardia, affinché possa ricevere le cure adeguate e ritrovare una speranza di recupero.

Per contatti:

351 1425766

maria199119632017@gmail.com