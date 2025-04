Cava de’ Tirreni. Villa Delle Rose: lavoratori in protesta

Oggi, 29 aprile, si è svolta la giornata di sciopero e mobilitazione promossa dal Cub Sanità Salerno presso la Rsa “Villa delle Rose” di Cava de’ Tirreni, dove le lavoratrici e i lavoratori hanno espresso il loro malcontento per le condizioni di lavoro ormai insostenibili.

La protesta si è concentrata in una manifestazione statica davanti alla sede dell’Asl provinciale di Salerno, in via Nizza, che ha visto una partecipazione significativa nonostante le difficoltà e le pressioni subite nei giorni precedenti. Durante l’iniziativa, sono stati condivisi documenti, relazioni e fotografie che illustrano la realtà all’interno della struttura, evidenziando turni estenuanti, carenza di personale, stress psicologico e violazioni ripetute dei contratti di lavoro. “Abbiamo dato voce a chi viene troppo spesso ignorato,” ha dichiarato Gerardo Rosanova, segretario provinciale del Cub Sanità Salerno. “Oggi non è stata solo una protesta, ma un atto di verità e di dignità. La situazione nella Rsa Villa delle Rose non può più essere nascosta.”

I manifestanti hanno ribadito con forza le principali rivendicazioni della vertenza: il riconoscimento della maggiorazione oraria per la quattordicesima mensilità, la riorganizzazione dei turni in conformità con la normativa, un adeguamento salariale in base alle competenze e la fine delle pratiche vessatorie nei confronti di chi rivendica i propri diritti.

“La risposta delle istituzioni e dell’azienda non può più essere il silenzio,” ha proseguito Rosanova. “Se non arriveranno risposte concrete e immediate, il Cub Sanità Salerno sarà pronto a intraprendere nuove forme di lotta, compreso il ricorso alle autorità giudiziarie e ispettive competenti. Non ci fermeremo. La nostra battaglia per giustizia e dignità continua.”