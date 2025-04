Christian Parlati conquista l’oro agli Europei di Judo 2025

Christian Parlati ha fatto sognare l’Italia e Napoli, salendo sul gradino più alto del podio agli Europei di Judo 2025, che si sono svolti a Podgorica, in Montenegro. Il judoka napoletano ha conquistato l’oro nella categoria -90 kg, una vittoria che ha portato un’enorme soddisfazione alla sua città natale. Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha voluto esprimere il suo orgoglio per il trionfo di Parlati, commentando con parole di stima e ammirazione: “Con talento, determinazione e cuore, Christian ha dominato ogni incontro, facendo brillare il nome di Napoli e dell’Italia. Napoli è orgogliosa di te!”

Un trionfo indimenticabile per la Nazionale italiana di judo

L’edizione 2025 degli Europei di judo è stata memorabile per la Nazionale italiana, che ha portato a casa un totale di nove medaglie. Oltre all’oro di Parlati, sono arrivati anche altri importanti risultati: l’argento per Odette Giuffrida nella categoria -52 kg, per Manuel Lombardo nella -73 kg e per la squadra azzurra nel mixed team event. Le medaglie di bronzo sono state conquistate da Assunta Scutto (-48 kg), Veronica Toniolo (-57 kg), Carlotta Avanzato (-63 kg), Gennaro Pirelli (-100 kg) e Asya Tavano (+78 kg), una performance che conferma la forza della squadra italiana.

Il mixed team event: una medaglia d’argento che vale oro

Il successo italiano si è concluso con la giornata finale, dedicata al mixed team event, dove la squadra composta da Veronica Toniolo, Gennaro Pirelli, Asya Tavano, Christian Parlati, Giorgia Stangherlin e Manuel Lombardo ha conquistato la medaglia d’argento. Dopo una combattuta finale, gli azzurri hanno centrato un altro obiettivo importante, che segue la beffa dello scorso anno, quando a Parigi avevano sfiorato il podio olimpico, perdendo 4-3 contro il Brasile nella finale per il bronzo.

Il messaggio di Manfredi: un orgoglio per Napoli

Concludendo il suo messaggio, il sindaco Gaetano Manfredi ha voluto ribadire l’orgoglio di Napoli per il suo campione: “Con il tuo impegno e la tua passione, hai dimostrato che i sogni si realizzano. L’intera città è fiera di te”. Un tributo sentito che sottolinea non solo la qualità sportiva di Parlati, ma anche il suo ruolo come simbolo di determinazione e successo per tutta la comunità partenopea.