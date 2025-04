Ercolano. Gori: a San Vito via al nuovo sistema fognario

San Vito, dopo vent’anni via al nuovo sistema fognario

Dopo anni di attesa, prende finalmente corpo uno degli interventi più attesi per la sicurezza ambientale e il decoro urbano del territorio vesuviano. In località San Vito, a Ercolano, sono partiti i lavori per l’estensione e il completamento della rete fognaria, un’opera strategica destinata a migliorare la qualità della vita di circa 3.000 residenti e a tutelare un’area di grande valore naturalistico situata alle pendici del Vesuvio.

Un progetto per la salute e l’ambiente

Il cantiere prevede la posa di 1,5 chilometri di nuove condotte per la raccolta delle acque reflue e meteoriche, oltre alla realizzazione di due derivatori di piena, fondamentali per gestire i picchi di pioggia ed evitare allagamenti o sversamenti. Le opere interessano via Benedetto Cozzolino e via Ex Cook, strade nevralgiche della zona alta di Ercolano, oggi prive di un sistema fognario moderno ed efficiente.

Il progetto non solo ridurrà i rischi igienico-sanitari, ma garantirà anche un rilevante beneficio ecologico, migliorando la capacità del territorio di affrontare eventi climatici estremi sempre più frequenti.

Un cantiere atteso e condiviso

La consegna ufficiale dei lavori è avvenuta presso la sede Gori di Pomigliano d’Arco, con la sottoscrizione del verbale da parte del Direttore dei Lavori Ing. Clemente Monda, del Responsabile Unico del Progetto Ing. Francesco Colella e del rappresentante legale della INFRATECH Consorzio Stabile A.R.L., azienda incaricata dell’esecuzione.

Il progetto, finanziato dalla Regione Campania con fondi FSC 2000–2006, ha un valore complessivo di 2.441.265,44 euro. La conclusione dei lavori è fissata per dicembre 2025, quando i reflui della zona alta di Ercolano saranno finalmente convogliati nella rete fognaria già esistente a valle, realizzata in precedenti interventi.

Obiettivo resilienza urbana

Questo nuovo tassello si inserisce nel percorso di potenziamento dei servizi idrici e depurativi portato avanti da Gori, in sinergia con la Regione Campania e l’Ente Idrico Campano. Un impegno costante che guarda al futuro delle comunità locali, puntando su infrastrutture moderne, sostenibilità e resilienza urbana.