Mercato San Severino. Morte di Carmela Quaranta: c’è un indagato, la Procura accelera le indagini

C’è un primo indagato nell’inchiesta aperta dalla Procura di Nocera Inferiore sulla morte di Carmela Quaranta, la 42enne di Mercato San Severino trovata senza vita nella sua abitazione il giorno di Pasqua. L’iscrizione nel registro degli indagati è legata all’esecuzione di accertamenti irripetibili, disposti dal sostituto procuratore: nei prossimi giorni, l’appartamento della vittima in via Trieste sarà sottoposto a un’ispezione straordinaria da parte delle forze dell’ordine, con il possibile supporto di unità speciali.

L’indagato apparterrebbe alla cerchia di conoscenze della donna e, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato una delle ultime persone a incontrarla viva. A suo carico sono ipotizzati i reati di morte in conseguenza di altro reato e detenzione di sostanze stupefacenti. La scomparsa del cellulare della vittima e la presenza di lividi sul collo hanno orientato gli investigatori a non escludere né un’aggressione né un possibile decesso da overdose. Tuttavia, per una ricostruzione definitiva, sarà necessario attendere l’esito dell’autopsia, atteso entro novanta giorni.

La polizia giudiziaria effettuerà rilievi approfonditi all’interno dell’abitazione, alla ricerca di reperti, impronte e tracce utili a ricostruire le ultime ore di vita della 42enne. L’obiettivo è anche individuare chi fosse in compagnia della donna poco prima della morte, come riportato da “Il Mattino“.

Il corpo di Carmela Quaranta era stato rinvenuto in camera da letto dai vigili del fuoco, intervenuti insieme ai carabinieri su segnalazione di un’amica che non aveva sue notizie da giorni. Dopo aver forzato l’ingresso, i soccorritori avevano trovato la donna ormai priva di vita. L’inchiesta, ancora in corso, punta a far piena luce sulle cause e sulle circostanze del decesso.