Sant’Antonio Abate, nasce il micronido “Cuor di Nanna”: un nuovo spazio per i più piccoli

Un luogo destinato alla demolizione che rinasce come simbolo di accoglienza, crescita e speranza: è questo il senso profondo del progetto “Cuor di Nanna”, il nuovo micronido in fase di realizzazione a Sant’Antonio Abate, fortemente voluto dall’amministrazione guidata dalla sindaca Ilaria Abagnale.

“Oggi siamo qui, al nostro futuro micronido”, ha annunciato con entusiasmo la prima cittadina, sottolineando come l’intervento rappresenti una vera e propria rigenerazione urbana e sociale. “L’immobile destinato alla demolizione sta invece diventando culla di nuove opportunità per il territorio – ha aggiunto – pensato per sostenere concretamente le famiglie abatensi e accogliere i bambini nella fascia 0-3 anni in un ambiente moderno e sicuro.”

I lavori procedono a ritmo serrato, con un’attenzione particolare alla qualità dei materiali e all’ergonomia degli spazi. Il micronido “Cuor di Nanna” sarà dotato di aree per il gioco, il riposo, la mensa e laboratori creativi, il tutto immerso in un contesto verde visibile dalle ampie vetrate che offriranno luce naturale e connessione con l’ambiente esterno. Ogni elemento è stato pensato per stimolare la creatività e il benessere dei piccoli ospiti, attraverso materiali naturali, resistenti e colorati.

L’obiettivo è ambizioso: non solo offrire un servizio educativo di qualità, ma restituire alla comunità uno spazio con una nuova identità sociale, che diventi punto di riferimento per l’infanzia e le famiglie del territorio. “Una sfida affrontata con coraggio – ha dichiarato Abagnale – grazie anche alle opportunità offerte dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Una risposta concreta a un bisogno collettivo, che finalmente trova una risposta tangibile.”

Con “Cuor di Nanna”, Sant’Antonio Abate punta a diventare un esempio virtuoso di investimento nei servizi alla prima infanzia, unendo riqualificazione urbana, innovazione pedagogica e attenzione alle esigenze delle famiglie.