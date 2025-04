Tragedia al Vomero: una donna muore dopo un malore in strada

La donna, che pare non soffrisse di malattie preesistenti, sarebbe stata colpita da un malore che non le ha lasciato scampo.

Un dramma si è consumato nella mattinata di oggi, 29 aprile, in via Pietro Mascagni, nel quartiere Vomero di Napoli, a pochi passi dallo Stadio Collana. Come riportato da NapoliToday, i carabinieri, giunti sul posto per i rilievi, hanno trovato il corpo senza vita di una donna di 94 anni, probabilmente vittima di un malore improvviso.

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, la tragedia è avvenuta all’esterno del bar Diodato, un punto di ritrovo molto frequentato nella zona. La donna, che pare non soffrisse di malattie preesistenti, sarebbe stata colpita da un malore che non le ha lasciato scampo. I tentativi di soccorso, effettuati dal personale sanitario del 118, sono stati purtroppo vani. Nonostante i lunghi e disperati tentativi di rianimazione, la donna non ha ripreso conoscenza.

Le cause del decesso sembrano essere naturali, anche se sono in corso ulteriori accertamenti da parte delle autorità per confermare la dinamica dell’episodio. Il malore improvviso che ha colpito la 94enne non ha permesso alla donna di ricevere alcun aiuto tempestivo.