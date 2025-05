Costiera Amalfitana: due interventi d’emergenza tra Positano e il Sentiero degli Dei

Il Primo Maggio ha messo a dura prova i soccorritori in Campania, con una giornata di intensa attività per il CNSAS e l’elisoccorso del 118, complice l'afflusso record di turisti e escursionisti attirati dalle bellezze della Costiera Amalfitana e dal clima ideale.

Il Primo Maggio ha messo a dura prova i soccorritori in Campania, con una giornata di intensa attività per il CNSAS e l’elisoccorso del 118, complice l’afflusso record di turisti e escursionisti attirati dalle bellezze della Costiera Amalfitana e dal clima ideale.

Il primo intervento si è verificato su una spiaggia nei pressi di Positano, dove un uomo di circa 50 anni è stato colto da un malore. Le squadre del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico sono intervenute via terra, prestando le prime cure. Il paziente è stato poi trasferito a Montepertuso e, da lì, condotto in ospedale in ambulanza per ulteriori accertamenti.

A stretto giro, è scattata una seconda emergenza lungo il Sentiero degli Dei, celebre ma insidioso percorso escursionistico. Due persone, in difficoltà per un malore e un infortunio, sono state localizzate nei pressi della “mattonella 7”, una zona particolarmente impervia. L’intervento ha richiesto l’intervento dell’elisoccorso del 118 di Napoli: con una manovra di verricello, i soccorritori e il personale medico sono stati calati sul posto, stabilizzando i due escursionisti e recuperandoli in sicurezza. L’elicottero ha poi trasportato i pazienti all’aeroporto di Capodichino, dove sono stati presi in carico dal sistema sanitario d’emergenza