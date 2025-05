Folla e incanto medievale a Salerno: successo per la XXXIII Fiera del Crocifisso Ritrovato

L’evento ha preso il via con una suggestiva sfilata di figuranti in abiti d’epoca che, attraversando le stradine della città antica, sono giunti in piazza Portanova per dare il via allo spettacolo inaugurale.

Grande partecipazione di pubblico per la XXXIII edizione della Fiera del Crocifisso Ritrovato, inaugurata nel centro storico di Salerno. L’evento ha preso il via con una suggestiva sfilata di figuranti in abiti d’epoca che, attraversando le stradine della città antica, sono giunti in piazza Portanova per dare il via allo spettacolo inaugurale.

Con l’apertura ufficiale, hanno preso vita le botteghe storiche, i mercati degli antichi mestieri, le piazze di gioco medievali, le esposizioni artistiche e i teatrini. Spettacoli itineranti hanno animato ogni angolo del centro, tra giullari, cantastorie, burattinai, mangiafuoco e falconieri.

Applauditissime le esibizioni del Gruppo Sbandieratori Città de la Cava “Li Quattro Distretti – Luca Barba” 1969, dei Falconieri dell’Irno con “Il volo dei rapaci” e della Compagnia Magma Musica e Giullaria. Dopo la cerimonia d’apertura, la Fiera continuerà con eventi e spettacoli ininterrotti fino a domenica 4 maggio, offrendo un’immersione totale nell’atmosfera medievale.

In piazza Sant’Agostino, grazie alla CNA di Salerno, è stato allestito un villaggio delle arti e dei mestieri antichi, con attenzione alla qualità artigianale e al valore del made in Italy. Tra le novità più attese: il Teatro dei Pupi, che riporta in scena la tradizione italiana delle marionette con i PupiItalici.

Salerno sarà invasa da musici erranti con strumenti storici come flauti, cornamuse, bombarde e tamburi, mentre “Gli Araldi Erranti”, veri e propri banditori medievali, annunceranno il programma giornaliero dalle porte dei vicoli. Immancabili anche gli sbandieratori con le loro spettacolari coreografie.

I Falconieri dell’Irno stupiranno il pubblico con dimostrazioni dal vivo di volo acrobatico, grazie a una trentina di rapaci addestrati.

Anche quest’anno tornano le visite guidate e gli appuntamenti teatrali per scoprire le radici della città. In piazza Alfano I sarà nuovamente disponibile la ricostruzione in 3D del quartiere longobardo dei Barbuti, mentre il Museo Virtuale della Scuola Medica Salernitana, insieme a Fondazione, Limen e Avalon, offrirà un viaggio digitale tra storia, medicina e scienza.