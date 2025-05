Grave incidente sull’A2 a Eboli: auto si ribalta, ferito un 91enne

Per cause ancora in fase di accertamento, una Toyota Yaris con quattro persone a bordo è uscita di strada, finendo oltre il guard rail e ribaltandosi.

Un grave incidente stradale si è verificato questo pomeriggio, intorno alle 14:00, sull’autostrada A2 in direzione Nord, nei pressi di Eboli. Per cause ancora in fase di accertamento, una Toyota Yaris con quattro persone a bordo è uscita di strada, finendo oltre il guard rail e ribaltandosi.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco di Eboli, che hanno estratto gli occupanti dal veicolo e messo in sicurezza l’area. Tra i passeggeri anche un uomo di 91 anni, che ha riportato traumi e fratture agli arti. Tutti i feriti sono stati affidati al personale del 118 e trasportati in ospedale per le cure necessarie.