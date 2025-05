Napoli, modifiche al traffico per la Traslazione delle reliquie di San Gennaro: strade chiuse e divieti di sosta

Napoli si prepara alla solenne Traslazione delle reliquie di San Gennaro, in programma per sabato 3 maggio, con un dispositivo temporaneo di regolamentazione del traffico predisposto dal Comune.

Napoli si prepara alla solenne Traslazione delle reliquie di San Gennaro, in programma per sabato 3 maggio, con un dispositivo temporaneo di regolamentazione del traffico predisposto dal Comune.

Dalle ore 16:00 sarà vietata la circolazione veicolare lungo il percorso processionale che partirà da via Duomo, all’altezza della Cattedrale, per poi attraversare via San Biagio dei Librai, piazzetta Nilo, piazza San Domenico Maggiore e concludersi in via Benedetto Croce, nel cortile della Chiesa di Santa Chiara.

Inoltre, già dalle 13:00 e fino a cessate esigenze, saranno attive modifiche alla sosta in via Duomo, nel tratto compreso tra via Tribunali e piazzetta San Giuseppe dei Ruffi. In quest’area saranno sospesi gli stalli di sosta a pagamento (strisce blu), quelli per motocicli, carico e scarico merci e taxi. Sarà inoltre in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata.

L’Amministrazione invita cittadini e automobilisti a prestare massima attenzione alla segnaletica temporanea e a pianificare percorsi alternativi per evitare disagi durante lo svolgimento dell’importante evento religioso.