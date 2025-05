Cava de’ Tirreni Capitale della Bellezza 2025: al via la kermesse nazionale dedicata alla valorizzazione culturale

Cava de’ Tirreni si prepara a diventare il fulcro del dibattito nazionale sul patrimonio culturale e turistico italiano. Il 17 e 18 luglio 2025, la città ospiterà gli Stati Generali della Bellezza, l’importante evento promosso da ALI – Autonomie Locali Italiane, che ogni anno riunisce amministratori, esperti, operatori del settore e cittadini per riflettere e progettare il futuro della valorizzazione del territorio.

Con l’annuncio del sindaco Vincenzo Servalli, Cava de’ Tirreni si conferma Città della Bellezza 2025, un riconoscimento che ne valorizza il ruolo strategico e simbolico. Definita “porta verde della Costiera Amalfitana”, Cava è un crocevia naturale tra alcune delle meraviglie più iconiche del Sud Italia: da Paestum a Pompei, da Napoli a Caserta, passando per il Cilento e Salerno. La sua posizione, unita a un’identità storica e culturale forte, la rende il luogo ideale per ospitare una manifestazione di respiro nazionale.

L’obiettivo della due giorni sarà quello di rilanciare la centralità dei territori nella promozione dell’identità italiana, mettendo in dialogo istituzioni, comunità locali, mondo della cultura, turismo e innovazione. Cava de’ Tirreni, con il suo patrimonio artistico, le sue tradizioni e la sua vocazione all’ospitalità, rappresenta un modello virtuoso di sviluppo armonico tra bellezza e sostenibilità.

«Essere Città della Bellezza 2025 – ha dichiarato il sindaco Servalli – è per noi un grande onore ma anche una responsabilità. Vogliamo raccontare il nostro territorio e confrontarci con le migliori esperienze italiane per costruire insieme un futuro in cui cultura e paesaggio siano leve fondamentali per la crescita».

Gli Stati Generali della Bellezza si annunciano quindi come un’occasione preziosa non solo per Cava de’ Tirreni, ma per l’intero sistema delle autonomie locali italiane, chiamate a fare rete per promuovere un’idea di bellezza che sia inclusiva, partecipata e duratura.