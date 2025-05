Rigenerazione urbana a Pastena: quasi completato il recupero della piazzetta sul Lungomare Colombo

È ormai in fase di completamento l’intervento di recupero della piazzetta situata tra il Centro di Medicina Riabilitativa e il Lido Caravella, lungo il Lungomare Colombo, nel quartiere di Pastena. L’intervento rientra nel più ampio programma di rigenerazione urbana promosso dall’Amministrazione comunale.

A darne notizia è stato il consigliere comunale Fabio Polverino, che ha ricordato come questo intervento fosse stato anticipato in Consiglio comunale in occasione dell’approvazione del bilancio di previsione e del Documento Unico di Programmazione. “L’Amministrazione – ha spiegato Polverino – intende dare grande attenzione anche ai piccoli ma significativi interventi di manutenzione, finalizzati a restituire alla cittadinanza spazi rinnovati e riqualificati.”

Per la realizzazione dell’opera sono stati utilizzati fondi provenienti dall’Accordo Quadro per la manutenzione straordinaria del patrimonio stradale. In particolare, per il recupero della piazzetta sono stati investiti 815mila euro.

Grazie a un insieme di risorse provenienti da diverse fonti, tra cui i fondi PRIUS della Regione Campania, i fondi europei POR-FESR e il PNRR, sarà possibile estendere la rigenerazione anche ad altri quartieri della città, con particolare attenzione alla zona orientale, che sta vivendo una profonda trasformazione.