Sarno, il ricordo del 5 maggio resta eterno lutto

Una giornata per non dimenticare

Il 5 maggio 1998 resta una ferita aperta, un lutto eterno per la città di Sarno che, in quella tragica notte, perse 137 vite travolte da una colata di fango. A ventisette anni da quell’evento drammatico, il sindaco Francesco Squillante e l’Amministrazione Comunale promuovono una nuova Giornata della Memoria, con l’obiettivo di tenere viva la coscienza collettiva e alimentare il senso della prevenzione e della responsabilità civica. «Questa giornata non è soltanto commemorazione ma un dovere morale verso chi non c’è più e verso le nuove generazioni» ha dichiarato Squillante, ricordando il dolore di una comunità che non ha mai dimenticato.

Memoria tra sport, immagini e fede

La giornata si aprirà allo stadio comunale “Felice Squitieri” con La Partita del Ricordo, un incontro amichevole tra la Nazionale Italiana Calcio Attori e una rappresentativa sarnese. Un momento per unire sport e memoria, coinvolgendo scuole e famiglie in un gesto di partecipazione collettiva. Il pomeriggio proseguirà nel centro storico con l’inaugurazione della mostra fotografica “Memorie del 5 e 6 Maggio 1998”, a cura del Comitato Episcopio, allestita in Piazza Duomo. «Ricordare significa anche continuare a costruire una città più sicura e consapevole» ha sottolineato ancora il primo cittadino, «perché il ricordo deve tradursi in responsabilità concreta e quotidiana».

Una corona per le vittime e un impegno per il futuro

Nel Duomo di Episcopio, alle ore 18:30, si terrà la celebrazione eucaristica in suffragio delle vittime, seguita dal corteo commemorativo che, da Piazza Duomo fino a Viale Margherita, condurrà alla deposizione di una corona d’alloro presso il monumento dedicato a chi perse la vita. Un momento di raccoglimento che rinnova l’impegno della città verso la memoria e la prevenzione. «Sarno non dimentica» ha concluso il sindaco Squillante, «e finché avremo voce e memoria, continueremo a ripetere i nomi delle nostre vittime e a trasformare il dolore in impegno civico».