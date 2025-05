Incidente a Palinuro, migrante investito in bici elettrica: ferito ma fuori pericolo

Attimi di tensione all’ingresso di Palinuro, dove un giovane migrante africano è stato investito da un’auto mentre viaggiava su una bicicletta elettrica. L’impatto, avvenuto nel primo pomeriggio, lo ha scaraventato sull’asfalto, attirando l’attenzione di alcuni passanti che hanno subito chiamato i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la polizia locale, che hanno gestito la viabilità e avviato i rilievi per chiarire la dinamica dell’incidente. Il ragazzo è stato trasportato in ambulanza per accertamenti: ha riportato contusioni ma le sue condizioni non sarebbero gravi.

L’episodio riporta l’attenzione sul problema della sicurezza stradale, in particolare per i giovani migranti ospitati nei centri di accoglienza, spesso costretti a spostarsi in bici su strade trafficate e prive di adeguate infrastrutture. Solo pochi giorni fa, un caso analogo a Roscigno è costato la vita a un altro ragazzo, anch’egli travolto da un’auto mentre era in bicicletta.