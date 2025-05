Ingerisce una pila a bottone: bimbo di due anni operato d’urgenza al Santobono, salvato grazie alla sorellina

È stata la sorellina ad accorgersi che qualcosa non andava. Un bimbo di due anni ha ingerito una batteria a bottone, uno degli oggetti più pericolosi per i bambini, ed è stato operato d’urgenza all’ospedale Santobono di Napoli. Ora è ricoverato in terapia intensiva, fuori pericolo immediato ma ancora in prognosi riservata.

L’episodio è avvenuto nella notte tra venerdì e sabato. Dopo i primi sintomi – difficoltà a deglutire e abbondante salivazione – il piccolo è stato portato prima all’ospedale di Aversa e poi trasferito in ambulanza al Santobono, dove è stato effettuato un esame radiografico che ha evidenziato la presenza della batteria incastrata nell’esofago. Il corpo estraneo stava provocando una necrosi progressiva dei tessuti e minacciava di perforare trachea e aorta.

I tentativi di rimozione per via endoscopica sono falliti, costringendo l’équipe multidisciplinare – guidata dal dottor Giovanni Gaglione – a intervenire chirurgicamente attraverso il collo per rimuovere la batteria. L’intervento ha evitato danni irreversibili.

“La tempestività è tutto – ha spiegato Gaglione – perché le pile a bottone, soprattutto al litio, possono causare ustioni interne gravissime in poche ore”. Ogni anno, solo al Santobono, si registrano circa 25 casi simili che richiedono interventi complessi.

Il direttore generale Rodolfo Conenna ha sottolineato l’importanza della prevenzione: “Questo episodio dimostra quanto sia fondamentale sensibilizzare le famiglie sui rischi legati a oggetti di uso quotidiano come le pile a disco. Una maggiore consapevolezza può salvare vite”.