Positano, folla record nel weekend: strade bloccate dai turisti e parcheggi alle stelle

Positano è stata letteralmente invasa dai turisti nel weekend appena trascorso. Tra vacanzieri alloggiati negli hotel della zona e visitatori in gita giornaliera, le strette stradine della perla della Costiera Amalfitana si sono riempite di centinaia di persone.

Sabato, in particolare, la folla ha raggiunto livelli tali da creare veri e propri ingorghi pedonali nei vicoli che conducono alla spiaggia, tra boutique di moda e locali affollati. In alcuni punti, i passanti sono rimasti fermi anche per diversi minuti, in attesa di riuscire a proseguire a passo lento.

Il panorama marino non era da meno: decine le imbarcazioni all’ancora davanti alla costa. Critiche anche sul fronte dei costi, con parcheggi a 12 euro l’ora per le auto e tariffe tra i 4 e i 5 euro per le moto, rendendo proibitivo l’accesso anche per chi arriva solo per poche ore.