Sanità in Costiera Amalfitana: tra attese infinite, disparità e carenze strutturali

Minori, Costiera Amalfitana. Un pensionato del posto ha deciso di sottoporsi ad alcuni accertamenti medici, spinto dall’età e dai primi acciacchi. Con la prescrizione del medico di base in mano e convinto di poter usufruire dell’esenzione dal ticket, si è recato allo sportello dell’ASL per prenotare visite ed esami. Tuttavia, si è scontrato con una realtà ben più amara: la malasanità.

La richiesta per una visita oculistica gli è stata sconsigliata: la prima disponibilità utile era prevista per fine 2027. Per una visita otorino, il primo appuntamento disponibile è stato fissato per ottobre 2025. Peggio ancora per una risonanza magnetica lombo-sacrale, indicata come urgente: con la prescrizione regolare avrebbe dovuto aspettare mesi, ma pagando 102 euro, l’esame sarebbe stato effettuato in soli tre giorni. Unico spiraglio positivo: una radiografia alla schiena è stata eseguita in tempi brevi – tre giorni – presso il centro “Check Up” di Salerno, come riporta “Positanonews“.

Un quadro desolante, che solleva interrogativi urgenti: perché un paziente deve scegliere tra salute e possibilità economiche? Perché le liste d’attesa pubbliche sono interminabili mentre quelle a pagamento sembrano immediate?

Intanto, sulla Costa d’Amalfi persistono i disagi: all’ospedale “Costa d’Amalfi” di Castiglione di Ravello manca il cardiologo e le degenze brevi sono limitate a tre sole stanze, nonostante lo stabile sia ampio.

Una situazione che alimenta sfiducia, disparità e disservizi, e che sollecita una risposta chiara da parte delle istituzioni: dove affondano davvero le radici di questa inefficienza e, soprattutto, chi se ne assume la responsabilità?