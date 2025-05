Scafatese-Ragusa 2-1: i gialloblu vincono allo scadere, ora i playoff

Si chiude con un successo, seppur sofferto, la stagione regolare della Scafatese. I ragazzi di mister Atzori regolano di misura e all’ultimo respiro un buon Ragusa. Punteggio finale di 2-1 per i canarini, in un match che di fatto non ha più valore in termini di classifica. La Scafatese aveva già da settimane la certezza del terzo posto, il Ragusa aveva invece già festeggiato l’aritmetica permanenza in Serie D. Padroni di casa in vantaggio poco prima della mezz’ora del primo tempo con Potenza, al termine di una pregevole azione avviata e rifinita da Cham. A metà ripresa gli ospiti, risvegliati dall’ingresso in campo dei titolari, rimettono le cose in equilibrio con una bella marcatura di Haberkon. All’ultimo respiro, su cross di Molinaro, Colley firma il nuovo vantaggio per i gialloblù, che da domani potranno concentrarsi sull’esordio nei play-off. Domenica prossima al “Giovanni Vitiello” arriverà il Sambiase.

IL TABELLINO

SCAFATESE (3-5-2): Becchi; Cham (1’ st Di Paola), Markic, Magri; Sowe (31’ st Palmieri), Vacca R. (31’ st Colley), Esposito, Potenza, Santarpia; Foggia (20’ st Neglia), Gagliardi (20’ st Molinaro). A disposizione: Antignani, Chiariello, Nuñez, Aliperta, Colley, Palmieri. Allenatore: Atzori.

RAGUSA (3-5-2): Bonagura; Cantone, Scipione, Memeo; Crisci, Battaglia (21’ st Ejjaki), Bianco (31’ st Inzerillo), Corigliano (38’ st Tagliarino), Ruffino (11’ st Taormina); Haberkon, Picchi (11’ st Ahmetaj). A disposizione: Katsaros, Garufi, Callegari, Sottil. Allenatore: Erra.

ARBITRO: Rago (Moliterno). Assistenti: Petrakis (Siena) eDarwish (Milano).

RETI: 27’ pt Potenza (S), 25’ st Haberkon (R), 49’ st Colley (S).

NOTE. Spettatori: 1000 circa. Ammoniti: Santarpia (S), Cham (S), Ejjaki (R). Calci d’angolo: 15–4. Recupero: 0’ pt, 5’ st.