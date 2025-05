Sconfigge il tumore a 20 anni e fonda un’associazione per bambini

Un 20enne di Cercola, Ermete Panico, ha organizzato una “spedizione” di volontari per portare il sorriso ai piccoli malati oncologici ricoverati nella Clinica Pediatrica Vanvitelli di Napoli. Panico, reduce dalla sua seconda vittoria contro il cancro, ha fondato un’associazione, “Uniti si vince 2025”, per aiutare i bambini e le famiglie a non sentirsi soli nella lotta contro la malattia.

Con l’aiuto di alcuni amici, tra cui Nicola Alonzo, un animatore che lo aveva aiutato durante la sua prima permanenza in ospedale, Panico ha portato un pomeriggio di giochi, merenda e balli ai piccoli ricoverati. I bambini hanno accolto il gruppo di volontari con il sorriso, nonostante le difficoltà delle cure.

Panico ha spiegato che il suo obiettivo è di aiutare gli altri a non sentirsi soli nella lotta contro il cancro e di alleggerire la permanenza nei reparti oncologici. Ha sottolineato l’importanza di non chiudersi e di non sentirsi diversi o ammalati, e ha invitato tutti a partecipare all’iniziativa per portare il sorriso ai bambini malati.