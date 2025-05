Tuttofood 2025: il Made in Italy tra dazi USA, turismo e sostenibilità al centro dello spazio Coldiretti

Il cibo Made in Italy, tra sfide internazionali e opportunità strategiche, sarà il grande protagonista dell’edizione 2025 di Tuttofood, in programma alla Fiera di Milano Rho.

Il cibo Made in Italy, tra sfide internazionali e opportunità strategiche, sarà il grande protagonista dell’edizione 2025 di Tuttofood, in programma alla Fiera di Milano Rho. Lo spazio Coldiretti, allo Stand C07 del Padiglione 14, ospiterà da lunedì 5 maggio una serie di esposizioni, incontri e dibattiti che metteranno al centro il ruolo dell’agroalimentare italiano come motore economico e attrattore turistico.

Il focus dell’inaugurazione, a partire dalle ore 10, sarà l’impatto dei dazi imposti dall’amministrazione Trump sui prodotti simbolo del Made in Italy, con un allestimento dedicato all’analisi delle conseguenze per l’export agroalimentare verso gli Stati Uniti. Un convegno specifico sarà dedicato al riso italiano, mentre un altro approfondimento, con la partecipazione del presidente di Coldiretti Ettore Prandini, del segretario generale Vincenzo Gesmundo e del vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, affronterà il tema del consumo sostenibile e del mercato degli alcolici, in collaborazione con Fipe Commercio.

Martedì 6 maggio, sempre all’interno dello spazio Coldiretti, si parlerà invece del legame tra cibo e turismo in un convegno organizzato da Terranostra Campagna Amica, con l’obiettivo di valorizzare l’enorme potenziale attrattivo del patrimonio agroalimentare italiano per i flussi turistici.

Durante i quattro giorni della manifestazione non mancheranno momenti dedicati alla promozione delle eccellenze gastronomiche italiane, con degustazioni, workshop tematici e masterclass focalizzate sul vino e sull’olio d’oliva, per raccontare il Made in Italy attraverso qualità, tradizione e innovazione.