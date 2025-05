Angri. Il giovane attore Marco Monaco debutta su Rai1 nella nuova fiction “Gerri”

Il 14enne Marco Monaco di Angri debutta su Rai1 nella fiction “Gerri”, diretta da Giuseppe Bonito. Un’emozione immensa per la famiglia e un orgoglio per tutta la comunità.

Esordio televisivo per Marco Monaco, 14enne di Angri, che parteciperà per un paio di scene nel personaggio di “Tano” amico di infanzia del protagonista nella nuova serie crime di Rai1 “Gerri”, in onda questa sera, lunedì 5 maggio, alle 21:25.

La fiction, diretta da Giuseppe Bonito e tratta dai romanzi della scrittrice Giorgia Lepore, porta sul piccolo schermo un nuovo e inedito investigatore alle prese con crimini e misteri da risolvere in Puglia.

Marco, studente del Liceo “Don Carlo La Mura” e allievo dell’Accademia “Tavole da Palcoscenico” di Angri.

Appassionato di teatro e cinema, Marco ha affrontato il set con entusiasmo e maturità, come raccontano con orgoglio i suoi genitori, sottolineando quanto questa esperienza lo abbia fatto crescere anche a livello personale.

La serie è ambientata tra le suggestive location del nord barese – tra cui Trani, Andria, Barletta, Bisceglie, Molfetta e Minervino Murge – e mette al centro il personaggio di Gregorio Esposito, detto Gerri, interpretato da Giulio Beranek: un brillante investigatore di origini rom, segnato da un passato oscuro e doloroso.

Accanto a lui, l’attrice Valentina Romani nel ruolo della vice ispettrice Lea Coen, appena trasferita da Roma.

Nel cast, anche volti noti del cinema e della televisione italiana come Fabrizio Ferracane, Irene Ferri, Massimo Wertmüller, Carlotta Natoli e Roberta Caronia.

Prodotta da Cattleya in collaborazione con Rai Fiction, “Gerri” è composta da quattro puntate, ciascuna divisa in due episodi da 60 minuti, in onda ogni lunedì fino al 26 maggio.

Un appuntamento da non perdere per gli appassionati del genere investigativo, ma anche un motivo d’orgoglio per la comunità angrese, che sostiene il talento emergente di Marco Monaco.

Una soddisfazione immensa per tutta la famiglia con in testa papà Sergio, mamma Concetta Mercurio e delle sorelle Fatima e Susanna Monaco. (Foto)

Auguri per questo inizio della sua carriera da parte della redazione di Agro24