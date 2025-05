Bad Bunny annuncia un concerto in Italia: entusiasmo alle stelle tra i fan

Il celebre artista portoricano Bad Bunny ha recentemente annunciato tramite il suo profilo Instagram che terrà un concerto in Italia, precisamente a Milano il 17 Luglio del 2026, generando grande entusiasmo tra i suoi fan italiani. Sebbene i dettagli precisi sull’evento non siano ancora stati resi noti, l’annuncio ha già creato un’ondata di eccitazione sui social media.

Bad Bunny, noto per il suo stile unico che fonde reggaeton, trap e influenze della musica tradizionale portoricana, ha recentemente pubblicato il suo sesto album in studio, Debí tirar más fotos, il 5 gennaio 2025. L’album ha ricevuto ampi consensi dalla critica e ha raggiunto la prima posizione in diverse classifiche internazionali, tra cui quella italiana.

Inoltre, l’artista ha annunciato una residenza di concerti intitolata No Me Quiero Ir de Aquí, che si terrà esclusivamente a Porto Rico dal 11 luglio al 14 settembre 2025, con 30 spettacoli già sold out in sole quattro ore.

L’annuncio di un concerto in Italia rappresenta un evento significativo per i fan italiani, che attendono con impazienza ulteriori dettagli su data, location e biglietti. Considerando il successo delle sue precedenti esibizioni nel paese, come il concerto al Milano Latin Festival nel 2018 , ci si aspetta un’affluenza record.

Per rimanere aggiornati sulle informazioni relative al concerto, si consiglia di seguire i canali ufficiali di Bad Bunny e le principali piattaforme di vendita di biglietti. L’evento promette di essere uno dei momenti clou della scena musicale italiana nel 2025.