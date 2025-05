Forza Italia si riorganizza a Nocera Inferiore: Lanzetta si candida alle regionali, Petti entrerà in consiglio comunale

“Forza Italia a Nocera Inferiore sarà un partito aperto, inclusivo e radicato nella storia politica cittadina sin dagli inizi” – ha dichiarato Lanzetta, sottolineando il legame profondo del partito con il territorio, testimoniato da 215 iscritti, numerosi consiglieri comunali eletti e oltre 9.000 voti raccolti in passato. Attualmente il gruppo si compone di quattro membri, tra cui l’ingegner Massimiliano Petti, indicato come figura centrale del nuovo progetto politico.

Lanzetta ha annunciato che si dimetterà da consigliera comunale non appena sarà ufficialmente depositata la lista per le prossime elezioni regionali, a cui parteciperà come candidata già designata dall’on. Fulvio Martusciello. Il suo posto sarà preso da Massimiliano Petti, primo dei non eletti, che avrà così l’occasione di avviare un percorso di formazione amministrativa e crescita politica.

Contestualmente è stato comunicato il cambio di denominazione del gruppo consiliare, ora chiaramente collocato all’interno del centrodestra. Il nuovo capogruppo sarà il ginecologo Gianluca Rosati, il più votato tra i consiglieri della coalizione civica alle ultime elezioni.

Le priorità politiche del gruppo:

Tra i primi atti del nuovo gruppo consiliare, una mozione programmatica sui temi di ecologia, ambiente, mobilità sostenibile e rigenerazione urbana. “Temi che hanno sempre guidato la mia azione politica”, ha detto Lanzetta, “e che ora entrano anche nella discussione congressuale cittadina del partito”.

L’impegno si allarga anche al territorio dell’Agro nocerino-sarnese, con particolare attenzione alla mobilità. Lanzetta ha ringraziato il sottosegretario Tullio Ferrante per lo sblocco, dopo oltre vent’anni, del binario dismesso dietro lo stadio, che consentirà la creazione di una nuova arteria viaria utile a decongestionare il traffico cittadino. In corso anche interlocuzioni con la società autostradale per l’apertura di due nuovi caselli, uno a Nocera Inferiore e uno a Nocera Superiore, e un progetto per il ritorno dell’alta velocità in città.

Con l’adesione dei tre consiglieri, il centrodestra rafforza la propria presenza in consiglio. “Siamo e restiamo una minoranza costruttiva”, ha sottolineato Lanzetta, “diversa dagli altri componenti dell’opposizione, ma impegnata a collaborare con i vari livelli istituzionali per obiettivi comuni”.

All’evento di presentazione della nuova segreteria cittadina erano presenti figure di spicco del partito, tra cui l’europarlamentare e coordinatore regionale Fulvio Martusciello, il sottosegretario Tullio Ferrante, il senatore Francesco Silvestro e l’on. Gianfranco Librandi.