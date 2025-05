Napoli, maxi incendio: in fiamme tre capannoni industriali, aria irrespirabile

Rogo nella notte in via Volpicella: coinvolti depositi di caffè, materiale elettrico e detersivi. Sul posto i Vigili del Fuoco, nessun ferito

NAPOLI – Paura nella notte nella zona est della città. Un incendio di vaste proporzioni è divampato intorno alle 4 del mattino nel quartiere Barra, in via Volpicella, coinvolgendo tre capannoni industriali. Le strutture interessate ospitavano attività legate alla lavorazione di caffè, componenti elettrici e prodotti per la pulizia.

Una densa coltre di fumo nero si è rapidamente alzata, rendendosi visibile anche a grande distanza: segnalazioni sono arrivate da automobilisti in transito sull’autostrada e da diversi quartieri cittadini. L’allarme è scattato subito e numerose squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenute per cercare di domare le fiamme.

Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso, con i pompieri al lavoro da ore per evitare che il rogo si estenda ulteriormente. Fortunatamente, al momento non si registrano feriti né persone intossicate, un dato che attenua la gravità dell’evento.

Le cause dell’incendio non sono ancora note. Le autorità hanno avviato gli accertamenti per stabilire l’origine del rogoe verificare eventuali responsabilità.

La zona resta sotto controllo, mentre si attendono ulteriori aggiornamenti da parte dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile.