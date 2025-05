Nocera. Tentato omicidio del vicino per un litigio condominiale: no al patteggiamento, 35enne a giudizio abbreviato

Il 35enne avrebbe aggredito il vicino colpendolo ripetutamente con una spranga di ferro, sorprendendolo alle spalle, in seguito a un’escalation di tensioni legate a segnalazioni per “rumori molesti” fatte dalla vittima all’amministratore di condominio.

Non ci sarà patteggiamento per il 35enne di Nocera Inferiore accusato del tentato omicidio del vicino di casa. Il Gip ha respinto l’istanza, nonostante il parere favorevole della Procura, e ha disposto il rinvio a giudizio con rito abbreviato. La decisione è arrivata nei giorni scorsi al termine dell’udienza preliminare.

I fatti risalgono al 12 ottobre 2024 e si sono verificati in pieno centro, in via Garibaldi. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, il 35enne avrebbe aggredito il vicino colpendolo ripetutamente con una spranga di ferro, sorprendendolo alle spalle, in seguito a un’escalation di tensioni legate a segnalazioni per “rumori molesti” fatte dalla vittima all’amministratore di condominio, come riporta “Il Mattino“.

A fermare l’aggressione furono il figlio della vittima e un finanziere fuori servizio che passava casualmente sul posto. L’uomo aggredito riportò un trauma cranico e ferite a spalla e anca, con una prognosi ospedaliera di 30 giorni.

L’inchiesta ha svelato che non si trattava di un episodio isolato. La Procura contesta anche atti persecutori: dal 2021 la vittima avrebbe subito minacce, molestie e appostamenti, tanto da essere costretta a installare telecamere di sorveglianza in casa e in garage.

Il 35enne era stato sottoposto a misura cautelare, poi revocata, con divieto di dimora a Nocera Inferiore. La sentenza sarà pronunciata con rito abbreviato.