Ospedale Ruggi sotto assedio: ambulanze in fila e ricoveri inappropriati. Un’emergenza senza fine

SALERNO – Il Pronto Soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” torna sotto pressione. Con l’aumento costante degli accessi e la carenza cronica di personale, la situazione sta diventando insostenibile: ambulanze in sosta forzata, pazienti parcheggiati nei corridoi e tempi di ricovero che in alcuni casi superano i cinque o sette giorni.

Secondo quanto riportato da Il Mattino, uno dei nodi più gravi è rappresentato dalla carenza di personale medico, con un buco stimato di 112 camici bianchi tra l’ASL e l’azienda ospedaliera. Ma a rendere ancora più complicato il lavoro in emergenza è anche l’elevata incidenza di ricoveri inappropriati: un caso su tre, infatti, non avrebbe necessità di una degenza ospedaliera.

I numeri del collasso

Come riportato da Il Mattino dopo il minimo storico di 180.000 accessi nel 2021, oggi il dato è tornato a superare quota 210.000 nei Pronto Soccorso della provincia. Il Ruggi è il simbolo di questa crisi: ambulanze in stazionamento costante e un sistema del 118 che, senza alternative, continua a inviare pazienti verso un presidio ormai saturo.

La CGIL Funzione Pubblica di Salerno lancia l’allarme:

“Gli operatori sono sottoposti a carichi di lavoro insostenibili, spesso in spazi promiscui e inadatti. Così non si possono garantire i livelli essenziali di assistenza in modo sicuro ed efficace”.

Spazi insufficienti e privacy violata

La permanenza prolungata dei pazienti in pronto soccorso si traduce anche in una compressione degli spazi, con ricadute sulla dignità e sulla privacy dei ricoverati. Non solo: la promiscuità e la mancanza di ambienti idonei mettono in difficoltà anche la gestione delle urgenze, generando un rischio clinico sempre più elevato.