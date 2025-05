Pompei, 20mila visitatori nella prima domenica gratuita: stop temporaneo agli ingressi per motivi di sicurezza

Zuchtriegel ha inoltre ribadito la tolleranza zero contro il bagarinaggio e la rivendita abusiva di biglietti: «Pompei non è un bene da consumare, ma una risorsa culturale rinnovabile da preservare per le generazioni future».

«Desidero ringraziare tutti i lavoratori del Parco archeologico di Pompei – in particolare il personale di vigilanza, biglietteria, accoglienza, le guide e gli operatori – così come i visitatori, grandi e piccoli, per la collaborazione in una giornata di grande affluenza». Così il direttore del Parco, Gabriel Zuchtriegel, in una nota diffusa dopo la prima domenica gratuita del mese, che ha visto l’ingresso di 20mila persone, il numero massimo consentito per motivi di sicurezza e tutela.

«Abbiamo dovuto sospendere temporaneamente gli accessi, ripresi nel primo pomeriggio, per salvaguardare un sito unico e fragile. Grazie allo spirito collaborativo, siamo riusciti a gestire la situazione nonostante le code della mattinata. Studieremo ulteriori miglioramenti nella gestione dei flussi».

Zuchtriegel ha inoltre ribadito la tolleranza zero contro il bagarinaggio e la rivendita abusiva di biglietti: «Pompei non è un bene da consumare, ma una risorsa culturale rinnovabile da preservare per le generazioni future».