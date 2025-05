Sant’Antonio Abate, pulizia delle caditoie. Abagnale: “Cura dell’ambiente segno di crescita civica”

“La crescita della nostra comunità si misura anche dalla cura che dedichiamo al nostro ambiente.” Con queste parole il sindaco Ilaria Abagnale ha commentato l’intervento di manutenzione svolto nei giorni scorsi in alcune strade del territorio comunale, sottolineando l’importanza di una gestione attenta e responsabile degli spazi pubblici.

La scorsa settimana, infatti, sono state effettuate operazioni di pulizia programmata delle caditoie in via Torquato Tasso, via Pontone Vecchio e via Salette, un intervento mirato non solo a migliorare il decoro urbano, ma soprattutto a garantire maggiore sicurezza per cittadini e automobilisti, prevenendo allagamenti e disagi in caso di pioggia.

“Un piccolo ma importante gesto – ha dichiarato Abagnale – per mantenere le nostre strade più sicure e più belle. Continuiamo a lavorare insieme per una comunità più pulita e più viva.”

L’iniziativa rientra in una più ampia strategia dell’amministrazione comunale volta alla manutenzione ordinaria e alla sensibilizzazione civica, con l’obiettivo di rafforzare il senso di appartenenza e di responsabilità tra i cittadini.

Un messaggio chiaro, quello del primo cittadino, che invita alla collaborazione e al rispetto degli spazi comuni come base per una città più sostenibile e vivibile per tutti.