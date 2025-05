Scafati, arredi nuovi per il sindaco: il consigliere Avagnano critica tempi e priorità

Avagnano sottolinea che i lavori di riqualificazione del Palazzo Comunale, per cui sono stati stanziati circa 1,5 milioni di euro, non sono ancora partiti

Un acquisto da circa 5.000 euro per rinnovare gli arredi della stanza del sindaco di Scafati, Pasquale Aliberti, ha riacceso il dibattito politico in città. A sollevare la questione è il consigliere comunale Gennaro Avagnano, che in un comunicato riflette sull’opportunità e sul tempismo dell’intervento, in un momento in cui – secondo l’esponente di opposizione – vi sarebbero ben altre priorità per l’amministrazione.

L’oggetto del contendere è la Determina Dirigenziale n. 96, relativa al “Rinnovo arredi stanza istituzionale”, con cui gli uffici comunali hanno dato il via libera all’acquisto. Una spesa che, sebbene non particolarmente elevata, viene giudicata inopportuna nel contesto attuale: “Le istituzioni devono essere ben rappresentate – premette Avagnano – ma prima avrei atteso la ristrutturazione di Palazzo Mayer, che tarda a partire nonostante i fondi già disponibili grazie all’impegno della precedente amministrazione.”

Avagnano sottolinea che i lavori di riqualificazione del Palazzo Comunale, per cui sono stati stanziati circa 1,5 milioni di euro, non sono ancora partiti a due anni dall’insediamento dell’attuale giunta. “Con un Palazzo rimesso a nuovo – aggiunge – sarebbe stato anche opportuno rifare gli arredi. Ma oggi, con infiltrazioni d’acqua e mura fatiscenti, è come comprare un copriwater d’oro su una tazza rotta.”

La critica non si limita al solo acquisto: Avagnano richiama anche l’attenzione sulle condizioni della sede comunale provvisoria presso l’ex Manifattura dei Tabacchi, dove – evidenzia – i bagni e gli spazi di lavoro versano in condizioni precarie.

Infine, l’affondo più politico arriva con il riferimento ai dati preoccupanti del rendiconto di bilancio 2024 e ai rilievi della Corte dei Conti sul Piano di Riequilibrio Finanziario. “Mi auguro ci siano risorse per tutto ciò che è veramente necessario – conclude Avagnano – altrimenti anche questi 5.000 euro, un giorno, potrebbero essere rimpianti.” E lancia una stoccata finale: “Gira e rigira, a lavorare e ricevere affidamenti sono sempre gli stessi”.

Una polemica che, al di là della cifra, riporta al centro il tema della gestione delle risorse pubbliche e delle priorità amministrative, in un contesto economico e strutturale ancora molto fragile per la città di Scafati.