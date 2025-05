Vesuvio, 11 cuccioli abbandonati in strada: salvati dai Carabinieri Forestali a Terzigno

Undici cuccioli di cane abbandonati in una scatola di cartone sono stati salvati dai carabinieri forestali a Terzigno, in provincia di Napoli. Il ritrovamento è avvenuto in via Carpiti, ai piedi del Vesuvio, durante un’ordinaria attività di controllo del territorio condotta dai militari del Nucleo Parco di Boscoreale.

I piccoli meticci, stipati in condizioni precarie all’interno della scatola lasciata sul ciglio della strada, sono stati immediatamente soccorsi. I carabinieri hanno allertato il personale del servizio sanitario veterinario dell’ASL Napoli 3 Sud, che ha preso in carico gli animali per prestare loro le prime cure e procedere alla loro identificazione.

Le forze dell’ordine hanno avviato un’indagine per individuare i responsabili del gesto, che rischiano pesanti sanzioni per maltrattamento e abbandono di animali, reati puniti dalla legge italiana. L’episodio riaccende i riflettori sul fenomeno dell’abbandono, ancora troppo diffuso, e sull’importanza del controllo del territorio da parte delle forze preposte.