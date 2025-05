Viola il divieto di avvicinamento all’ex moglie: condannato a otto mesi

È stato condannato a otto mesi di reclusione un uomo di circa 50 anni, ritenuto colpevole di aver più volte violato il divieto di avvicinamento all’ex moglie. La sentenza è stata pronunciata dal Tribunale di Nocera Inferiore, al termine di un processo in cui sono emerse prove inequivocabili della condotta persecutoria.

L’uomo si sarebbe recato ripetutamente nei pressi dell’abitazione della ex, sia a piedi sia in auto, nonostante il provvedimento cautelare gli imponesse una distanza minima di 500 metri. A seguito delle segnalazioni della vittima, i carabinieri hanno avviato indagini che hanno confermato la violazione.

In due occasioni, tuttavia, il braccialetto elettronico anti-stalking in dotazione alla donna non ha rilevato intrusioni. Le verifiche hanno evidenziato che l’imputato non indossava il dispositivo PID collegato, giustificando l’omissione con il pretesto di un malfunzionamento. Per gli inquirenti, invece, si è trattato di una manovra deliberata per eludere i controlli, come riporta “Il Fatto Vesuviano”.

Determinanti per la condanna sono state le immagini di videosorveglianza, che lo hanno immortalato vicino all’abitazione. Durante il processo, la madre dell’imputato ha tentato di scagionarlo sostenendo che l’auto ripresa fosse la sua, ma le prove l’hanno smentita, esponendola ora a un possibile procedimento per falsa testimonianza.

Nelle motivazioni, il giudice ha parlato di “appostamenti consapevoli” e di una chiara intenzione di aggirare le misure imposte. Il caso ha sollevato anche dubbi sull’affidabilità dei sistemi elettronici di sorveglianza in assenza di un utilizzo rigoroso e monitorato.