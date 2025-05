Napoli, palo cade in piazza Muzii e colpisce un bimbo di 3 anni: “Sfiorata la tragedia”

L’incidente mette in luce ancora una volta i gravi problemi legati alla scarsa manutenzione di arredi e segnaletica nelle strade cittadine.

Napoli – Momenti di panico questa mattina in piazza Muzii, nel quartiere Arenella, dove un palo della segnaletica stradale è improvvisamente crollato, colpendo alla testa un bambino di appena 3 anni. L’episodio ha scosso profondamente i presenti e riapre il dibattito sulla sicurezza urbana e la manutenzione delle strutture pubbliche.

Secondo una testimonianza raccolta sul posto, immediatamente dopo l’impatto sono stati allertati i soccorsi. Tuttavia, la prima a intervenire è stata una pattuglia della Polizia Municipale, che — secondo il racconto — si sarebbe limitata a chiedere i documenti ai presenti, senza prestare attenzione alle condizioni del piccolo, visibilmente ferito.

Solo dopo circa quindici minuti è arrivata l’ambulanza, che ha trasportato il bambino in ospedale. Al momento, non sono note le sue condizioni, ma si parla di un forte trauma alla testa. “È stata sfiorata una tragedia”, racconta chi ha assistito alla scena. “Il bambino era a terra, eppure la priorità per gli agenti sembrava essere solo quella burocratica.”

L’incidente mette in luce ancora una volta i gravi problemi legati alla scarsa manutenzione di arredi e segnaletica nelle strade cittadine. Piazza Muzii, come molte altre zone del Vomero e dell’Arenella, è da tempo segnalata dai residenti per criticità strutturali e degrado urbano.

Si attendono ora aggiornamenti ufficiali sulle condizioni del bambino e accertamenti da parte delle autorità per individuare eventuali responsabilità. Intanto, cresce l’indignazione dei cittadini per un evento che poteva trasformarsi in una tragedia.