Primario accusato di violenza sessuale e stalking: “Abusi sistematici in reparto, 32 episodi in 45 giorni”

Un’accusa gravissima scuote l’Azienda Usl di Piacenza: Emanuele Michieletti, 60 anni, primario del reparto di Radiologia, è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari con l’accusa di violenza sessuale aggravata e atti persecutori. Le indagini, condotte dalla squadra mobile della Questura, coordinata dalla procuratrice Grazia Pradella, hanno portato alla luce un quadro inquietante di abusi sistematici e un clima di omertà e paura all’interno dell’ospedale.

La vicenda è emersa a inizio gennaio, quando una dottoressa ha denunciato un’aggressione subita nel suo ufficio: secondo quanto dichiarato, Michieletti avrebbe chiuso a chiave la porta durante una discussione sul piano ferie, l’avrebbe spinta contro un mobile e violentata. L’aggressione sarebbe stata interrotta solo dal sopraggiungere di un altro medico, che ha bussato alla porta. La vittima, sotto shock, ha subito informato la direzione della Ausl, ricevendo supporto e decidendo infine di formalizzare la denuncia.

Le indagini successive hanno rivelato un comportamento predatorio reiterato. Telecamere nascoste e intercettazioni ambientali avrebbero documentato almeno 32 episodi di violenza o molestie sessuali in soli 45 giorni, commessi nello studio del primario, sempre durante l’orario di lavoro. In alcuni casi, secondo gli inquirenti, i rapporti sarebbero stati consenzienti, ma la maggior parte delle “richieste” sarebbero state accompagnate da pressioni psicologiche e atteggiamenti intimidatori.

Il contesto descritto dalle testimonianze e dalle prove raccolte è quello di un reparto segnato da una “grave omertà” e da un ambiente “autoreferenziale”, dove molte colleghe – tra dottoresse e infermiere – avrebbero taciuto per timore di ritorsioni. “Le condotte erano note da tempo” riportano gli investigatori, e Michieletti si sarebbe persino vantato con alcuni colleghi maschi, ricevendo “consigli” su come gestire i suoi comportamenti.

In almeno due casi è stato contestato anche il reato di stalking: le vittime, turbate, venivano convocate nello studio anche tramite altoparlante, temendo conseguenze professionali se avessero opposto resistenza.

Una seconda dottoressa avrebbe inizialmente denunciato il primario, per poi ritirare la querela poche ore dopo, temendo ripercussioni lavorative. L’influenza di Michieletti, figura nota anche mediaticamente a Piacenza, è descritta come rilevante tanto per il suo ruolo quanto per le sue relazioni personali.

La direzione dell’Ausl sta ora valutando provvedimenti disciplinari e non esclude di costituirsi parte civile. Sul caso sono intervenute anche alcune associazioni mediche. Ester Pasetti, dirigente Anaao Emilia-Romagna, ha commentato: “Anche in ambienti professionali avanzati, le donne restano in posizione di vulnerabilità, spesso in silenzio”. Filippo Anelli, presidente della FNOMCeO, ha esortato a denunciare senza timori: “Non si può restare in silenzio di fronte a simili fatti”.