Castellammare, allarme furti d’auto: rubata anche a una turista di Torino, “Mi hanno chiesto soldi per riaverla”

Tra le vittime anche una donna residente a Torino, giunta in città per un breve soggiorno e derubata della propria vettura mentre era parcheggiata lungo corso Vittorio Emanuele.

Prosegue senza sosta l’escalation di furti d’auto a Castellammare di Stabia e nei comuni limitrofi. Tra le vittime anche una donna residente a Torino, giunta in città per un breve soggiorno e derubata della propria vettura mentre era parcheggiata lungo corso Vittorio Emanuele.

“Mi hanno rubato la macchina due settimane fa – ha raccontato sui social – Assurdo. Io sono di Torino e ho dovuto fare ritorno a casa in treno. Ho sporto denuncia, ma nessuno mi ha saputo dire se sono state visionate le telecamere. Mi hanno addirittura chiesto dei soldi per riaverla. Ho una bimba piccola, sono sconvolta. È vergognoso: queste persone rovinano un posto bellissimo come la Campania. Non tornerò mai più.” Il suo sfogo ha suscitato decine di commenti di solidarietà, ma anche testimonianze simili da parte di altri cittadini.

A Gragnano, per esempio, una stessa famiglia ha subito il furto di ben due auto, ed è ancora sotto choc. Altri colpi sono stati messi a segno nei quartieri Annunziatella e San Marco, confermando un fenomeno ormai fuori controllo.

Il modus operandi resta sempre lo stesso: i ladri cercano di ottenere un “cavallo di ritorno”, chiedendo denaro in cambio della restituzione dell’auto. In alternativa, smontano i veicoli per rivendere i pezzi di ricambio, soprattutto quando si tratta di modelli molto richiesti come Fiat 500 e Panda.

L’allarme cresce tra i residenti, anche perché i furti avvengono persino in aree recintate o in parcheggi sorvegliati. La richiesta di maggiore sicurezza è ormai unanime.