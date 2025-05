Salernitana e Sampdoria, stessa fame e stesso modulo: la spunta la Samp nella notte delle occasioni mancate

La Salernitana vanifica i progressi delle ultime quattro gare sotto la gestione Marino: ora non resta che vincere contro il Cittadella all’ultima giornata per sperare ancora nei playout.

Stesso modulo, stesso spirito di sopravvivenza: Salernitana e Sampdoria si sfidano a Marassi in una notte da non sbagliare. I granata, con il 3-4-2-1 già rodato nella precedente gestione, si affidano a Soriano e Verde alle spalle di Cerri. A centrocampo agiscono Amatucci e Zuccon, sulle fasce Corazza e Ghiglione. In difesa Ruggeri, Ferrari e Lochoshvili a protezione di Christensen. La Samp risponde con Niang punta centrale, supportato da Sibilli e Borini. Assenti Yepes e Ricci, il centrocampo è affidato a Vieira e Meulensteen. In difesa Altare e Riccio ai lati, con Depaoli e Beruatto sulle corsie.

La partita

La Salernitana parte subito con una punizione pericolosa, ma la mischia in area non produce esiti. La Samp risponde con incursioni sulle fasce, su una delle quali è Corazza a salvare in extremis. La gara è tesa, contratta, segnata più dalla paura di perdere che dalla voglia di vincere. Cerri lotta ma fatica a proteggere palla, mentre i granata tentano spesso di saltare il centrocampo senza costrutto. Il primo vero brivido è per la Sampdoria: al 34’ Niang lascia partire un sinistro potente che si stampa sulla traversa, con Christensen fuori posizione. I blucerchiati insistono e trovano il vantaggio sugli sviluppi di un corner: dopo una doppia occasione, è Meulensteen a risolvere una mischia e a segnare l’1-0.

Secondo tempo

Nella ripresa, la Salernitana inserisce Hrustic per Zuccon e prova a reagire. Ma l’occasione sprecata da Cerri al 54’, indeciso in area, fotografa le difficoltà dei granata. La manovra è lenta, prevedibile. L’unico squillo arriva dopo un’ora: cross perfetto di Corazza, ma Cerri sbaglia l’impatto di testa. Marino cambia: dentro Simy e Stojanovic, poi Tongya e Raimondo. Ma anche l’unico tiro in porta, all’89’, è salvato sulla linea da Riccio. Lochoshvili prova l’ultimo assalto, ma il suo tiro finisce lontano. La Samp regge e vince una partita di nervi e dettagli.