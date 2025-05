Tragedia nella notte nel casertano: muore a 26 anni Alessio Romano, feriti quattro amici

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Santa Maria Capua Vetere, che hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto. Al momento, non è stato ancora accertato chi dei cinque fosse alla guida del mezzo.

Drammatico incidente stradale nella notte a San Prisco, in provincia di Caserta: un giovane di 26 anni, Alessio Romano, originario di San Tammaro, ha perso la vita, mentre altri quattro ragazzi sono rimasti feriti. Per il giovane, i soccorsi si sono rivelati inutili: è morto sul colpo a causa delle gravi ferite riportate. Gli altri occupanti del veicolo hanno riportato contusioni di varia entità, ma non sarebbero in pericolo di vita.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Santa Maria Capua Vetere, che hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto. Al momento, non è stato ancora accertato chi dei cinque fosse alla guida del mezzo.

Secondo le prime ricostruzioni, l’auto viaggiava a velocità sostenuta e si sarebbe ribaltata nei pressi di una rotonda, probabilmente dopo aver urtato alcuni elementi stradali. Non risultano coinvolti altri veicoli e non ci sarebbero state manovre di emergenza per evitare ostacoli o mezzi in transito.

La comunità di San Tammaro è sotto shock per la perdita del giovane Alessio, mentre si attendono ulteriori sviluppi dalle indagini per fare piena luce sulla dinamica dell’incidente.