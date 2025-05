Travelmar taglia i collegamenti con Maiori: ridotte le corse e aumentano i prezzi

A partire dal 12 maggio, la compagnia di navigazione Travelmar sospenderà la maggior parte dei collegamenti marittimi da e per il porto di Maiori. La drastica decisione arriva in seguito alle restrizioni imposte dalla Capitaneria di Porto di Salerno, che ha fissato a 27 metri la lunghezza massima consentita per le imbarcazioni in attracco.

Nonostante una proroga temporanea concessa fino ad aprile, la questione non ha trovato una soluzione definitiva. Secondo quanto riferito dalla compagnia, l’amministrazione comunale di Maiori, che ha la gestione diretta dell’approdo, non avrebbe compiuto passi concreti per superare l’impasse.

Di conseguenza, Travelmar garantirà solo quattro corse giornaliere essenziali, operate con un’unica imbarcazione conforme ai nuovi limiti: due collegamenti tra Maiori e Salerno e due tra Maiori e Amalfi.

Oltre alla riduzione delle tratte, la compagnia ha annunciato anche la sospensione delle agevolazioni tariffarie per residenti e pendolari, e un aumento dei prezzi dei biglietti. Una misura – spiegano – necessaria per far fronte ai costi della riorganizzazione e mantenere la sostenibilità economica del servizio.

Travelmar ha espresso rammarico per i disagi arrecati alla comunità locale, sottolineando però che tali provvedimenti si sono resi inevitabili a causa dell’assenza di interventi risolutivi da parte delle autorità competenti.