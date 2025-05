Cava de’ Tirreni, grave incidente nella notte: feriti due giovani su uno scooter

Un violento incidente stradale ha turbato la quiete notturna della città come riporta il sito ulisseonline.it: poco dopo le 2:30 della notte scorsa, due giovani cavesi a bordo di uno scooter sono rimasti seriamente feriti in uno scontro con una Fiat Panda lungo via XXV Luglio, all’altezza della rotonda che incrocia viale Romano, in direzione Nocera.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Cava de’ Tirreni e dalla Polizia Stradale, intervenuti tempestivamente sul luogo del sinistro, l’automobile, con a bordo alcuni ragazzi provenienti dall’Agro Nocerino-Sarnese, procedeva nella stessa direzione del motociclo. Per cause ancora da accertare, il mezzo a quattro ruote ha colpito violentemente lo scooter, facendo sbalzare in aria i due giovani centauri.

Ad avere la peggio sono stati proprio i ragazzi sul motociclo. Uno di loro, S.A., ha riportato un grave trauma cranico e contusioni a livello epatico: è stato trasferito d’urgenza dal presidio ospedaliero metelliano all’ospedale “Ruggi d’Aragona” di Salerno, dove si trova attualmente in osservazione. Il secondo giovane, un minorenne di 17 anni, è stato trasportato all’ospedale “Umberto I” di Nocera Inferiore. Le sue condizioni sono definite serie ma stabili.

Illesi, invece, i passeggeri della Fiat Panda coinvolta nell’incidente. Le autorità competenti stanno ora lavorando per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto e valutare eventuali responsabilità.

L’episodio riaccende l’attenzione sulla sicurezza stradale, soprattutto nelle ore notturne e nei tratti cittadini ad alto scorrimento.